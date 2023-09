Barbara D'Urso conduttrice di Domenica In: questo è più di un indizio?

Martedì 5 Settembre 2023, 11:04

Un'idea? Un suggerimento? Un via libera? Chiamatelo come volete, ma l'argomento è di sicuro interesse. Barbara D'Urso potrebbe prendere il posto di conduttrice di "Domenica In" in un prossimo futuro, secondo infatti quanto suggerito da Mara Venier, la storica presentatrice del programma Rai. L'idea di Mara Venier, condivisa qualche giorno fa in una intervista, si sta trasformando in qualcosa di più di una suggestione dopo l'addio della D'Urso a Mediaset. Facendo una riflessione su quanto detto da "Zia Mara" durante la rassegna estiva "Gli Incontri del Principe" presso il Grand Hotel Principe di Piemonte, questo scenario televisivo potrebbe essere davvero sorprendente. Durante l'intervista Mara Venier ha detto: «Barbara D'Urso al mio posto a Domenica In? Credo che lei sia una grande professionista...». Mara Venier e Nicola Carraro: «Alla famiglia di mio marito non piacevo»