Barbara D'Urso ospita Christopher Lambert e la nuova fiamma a Domenica Live: e si parla già di nozze

Entra in scena sulle note di “Princes of the Universe”, brano dei Queen nella colonna sonora del film cult “Highlander” di cui è protagonista, Christopher Lambert, ospite a Domenica Live. Sotto i riflettori, la carriera dell’attore, ricordata con immagini e video, nonché il lancio della fiction “La Dottoressa Giò”, di cui è interprete con Barbara D’Urso.

Christopher Lambert, amore italiano per... colpa di Barbara D'Urso: è l'ex tronista Camilla

Barbara D’Urso solleva la questione della vita privata dell’attore che cerca blandamente di cambiare discorso ma invano. La conduttrice dice di essere stata lei a fargli conoscere la sua nuova fidanzata e aggiunge, peraltro, di non essersi resa conto della storia d’amore che stava nascendo.

Sposatosi con Diane Lane, da cui ha divorziato nel 1994, risposatosi poi con Jaimyse Haft, con cui la relazione si è conclusa nel 2000, dopo una intensa relazione con Sophie Marceau che però, Lambert ci tiene a sottolineare, non li ha visti arrivare all’altare, l’attore ora ha iniziato una relazione con Camilla Ferranti, 22 anni più giovane di lui, conosciuta sul set de "La dottoressa Giò".

E proprio l’ingresso della giovane fidanzata è la sorpresa che Barbara D’Urso gli dedica, poi seguita dall’arrivo di tutto il cast della fiction. Tra i doni a Camilla con i quali Lambert ha sancito l'inizio del nuovo amore, uno particolarmente significativo: un anello. Si parla già di matrimonio.



