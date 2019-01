Barbara D'Urso umilia Alvaro Vitali a Pomeriggio 5: «Mi fa ridere se lo chiamate “maestro”»

Un complimento sincero ad Alvaro Vitali ha subito fatto inacidire Barbara D'Urso a “Pomeriggio 5”. Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha infatti chiamato "maestro" l'attore e cabarettista noto per il ruolo di Pierino in tante commedie sexy ma che ha recitato anche in quattro film di Federico Fellini, compreso Amarcord che ha meritato l'Oscar.



Barbara D'Urso, che queste credenziali certo non le avrà mai, ha allora chiesto a D'Anelli perché avesse chiamato "maestro" Alvaro Vitali. "Perché per me lo è, è anche un pioniere dei film cult”, la risposta convinta e affettuosa. Lo stesso Vitali, con tanta umilità, ha pure ricordato alla D'Urso che nello "scorso dicembre ho ricevuto il Leone d’Argento alla carriera”.

La D’Urso, l'attrice D'Urso, a questo punto avrebbe pure potuto elegantemente lasciare perdere, ma niente: "Stimo tanto Alvaro, ma mi fa strano sentirlo definire maestro, allora dovremmo chiamare tutti i veri attori maestro. Mi fa ridere”.

Veramente triste, a questo punto, l'espressione di Alvaro Vitali, rassegnato davanti a questa umiliazione.

Ultimo aggiornamento: 21:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA