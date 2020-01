Barbara Alberti, lite con Signorini al Gf Vip: «Voglio lasciare il gioco». Lui: «Non essere maleducata»

Barbara Alberti al Gf Vip : «Voglio lasciare il gioco, sto male». Signorini : «Non essere maleducata». Stasera, durante il momento delle nomination, la scrittrice ha spiazzato tutti con un'esternazione inaspettata.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini scoppia in lacrime in diretta: «Vorrei dire tante cose...»

Ecco le parole di Barbara Alberti:«Voglio lasciare il gioco, non lo riesco a distinguere dalla vita vera. Ho trascorso due settimane di pura felicità. Due ragazze mi chiamano nonnina, neanche mia nipote mi ci chiama più. Non ce la faccio a nominare gli altri, sono persone meravigliose».

Alfonso Signorini cerca di far ragione Barbara Alberti ma lei si rifiuta di fare la nomination. Lui s'infuria e dal momento che non la ascolta la rimprovera: «Non essere maleducata. O lasci il gioco o fai la nomination». Alla fine Barbara Alberti nomina Paola Di Benedetto (perché è la ragazza a chiederglielo non correndo alcun pericolo). Ma la questione non è finita. Barbara Alberti potrebbe lasciare la Casa.

