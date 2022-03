Barbara D'Urso, ecco perché è finita con Zangrillo: «Non voglio rendere conto a nessuno». La verità

La storia tra Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo è finita. Qualche tempo fa era stato il broker finanziario a lasciare il suo sfogo in una lettera aperta al settimanale Chi. Il termine affibiatogli dalla conduttrice di Canale 5 che lo definiva "corteggiatore in prova" non gli era andato giù. Il 48enne aveva scritto di aver avuto una relazione molto intensa con la padrona di Pomeriggio 5 sottolineando che è stato che le dichiarazioni di Barbara fossero del tutto fuori luogo rispetto a una storia durata più di un anno.

APPROFONDIMENTI LE ANTICIPAZIONI Barbara D'Urso, spoiler La Pupa e il Secchione TELEVISIONE Barbara D'Urso vede Alex Belli "nudo" TELEVISIONE Scintille tra Paolo Brosio e Barbara D'Urso TELEVISIONE Pamela Prati ha denunciato Barbara D'Urso: «Ha detto... TELEVISIONE Gf Vip, Delia Duran e il riferimento a Barbara D'Urso: la... TELEVISIONE Pomeriggio 5, Simona Brachetti al posto di Barbara D'Urso:...

Barbara D'Urso, lo spoiler de La Pupa e il Secchione: «Ci sarà il figlio segreto di un vip»

Barbara D'Urso, la verità sulla fine con Zangrillo

Ora è però la D'Urso ha replicare sul settimanale Gente alle parole di Zangrillo. «Di corteggiatori ne ho moltissimi, lo ammetto, ma sono single. Non sono loro sbagliati anzi, sono io particolare», spiega. Quindi spiega meglio: «Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno. Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca».

Pamela Prati ha denunciato Barbara D'Urso: «Ha detto cose bruttissime su me». La confessione a Belve

Le dichiarazioni

Barbara dice di stare «benone» da un punto di vista sentimentale. Il broker non è stato menzionato, ma stavolta la conduttrice campana ha evitato il termine “corteggiatore in prova”. All’origine della rottura, da quanto si apprende, il modo estremamente diverso di intendere la coppia da parte di Barbara e Francesco. Zangrillo infatti a Chi, ha spiegato di essere un uomo che intende la relazione con un concetto “normale di coppia”. Aveva poi voluto specificare che non è in cerca di nessuna notorietà, ma anche di non voler «vivere nel segreto di Pulcinella». Un addio arrivato di comune accordo come ha voluto specificare Zangrillo stesso.

Gf Vip, Soleil eliminata a sorpresa? «Era tutto scritto, pronta per La Pupa e il Secchione»: Il web insorge

Tutto pronto per La Pupa e il Secchione

La 64enne partenopea è pronta a lanciarsi nella nuova sfida che Mediaset le ha messo di fronte: La Pupa e il Secchione, show. Il programma è pronto ad aprire i battenti dal 15 marzo su italia 1, ma stavolta Barbara ha paura «di non farcela», il flop la spaventa. Ma la sua carriera le hanno insegnato che mettersi alla prova in nuove esperienze è quello che la far star bene: «Questo è il carburante e mi spinge a dare tanto, il mio meglio e sempre di più». insomma Barbara D'Urso si conferma la solita stakanovista che tutti conosciamo.