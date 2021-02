Barack Obama ospite di Fabio Fazio, conduttore incredulo: «È tutto vero...»

Barack Obama ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. «È tutto vero: prova di segnale video con... ⁦Barack Obama» scrive Fazio su Twitter prima della puntata, visibilmente emozionato per l'imminente intervista al 44esimo presidente degli Stati Uniti. L'intervista in onda stasera nella puntata di Che Tempo Che Fa alle 20 su Rai Tre. È la prima volta che Obama, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 «per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli», rilascia un'intervista in tv in Italia.

