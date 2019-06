"Ballata per Genova", da Pausini a Raf: tutti sul palco a 10 mesi dal crollo di Ponte Morandi

Andrà in onda venerdì 14 giugno in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) Ballata per Genova, una serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, organizzata a Genova e per Genova, per restituirle il ruolo naturale di città che da sempre guarda al mondo e celebrarne la grande bellezza, anche quale meta turistica internazionale, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi. Una conduzione speciale “a più voci” vedrà alternarsi sul palco alcuni tra i volti più noti della tv italiana: Amadeus, Antonella Clerici, Luca e Paolo, Lorella Cuccarini.

Gli artisti - Il cast è ricco di star della musica italiana: Laura Pausini, Biagio Antonacci, Gino Paoli, Cristiano De André, Raf, Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie.

Sono 12.000 i biglietti gratuiti che verranno messi a disposizione dei cittadini e dei turisti. L’appuntamento è sul mare della Foce, a piazzale Kennedy dove sarà allestito per l’occasione un palco di 50 metri di lunghezza e 17 metri di altezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA