Ballando con le stelle: spunta il nome dell'ex ministro Nunzia de Girolamo

Dopo Nancy Brilly, anticipata dal sito di gossip Dagospia, spunta ora anche il nome di Nunzia de Girolamo, ex parlamentare, ex ministro ora opinionista di successo con Giletti a 'Non è l'arenà, per l'edizione di quest'anno di «Ballando con le stelle» condotto da Milly Carlucci.



Secondo quanto apprende l'Adnkronos in ambienti Rai, potrebbe essere proprio la De Girolamo il misterioso 'asso nella manicà della trasmissione del sabato sera (partenza 30 marzo) che peraltro vede confermati i giudici della scorsa stagione, ovvero Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni,Caroljne Smith e Paolo Belli. Nulla di ufficiale e molto di misterioso, dunque, sui nuovi protagonisti della fortunata trasmissione di Rai 1.

Nelle scorse settimane si era fatto anche il nome dell'ex senatore Razzi, il quale - rispondendo a precisa domanda - ha confermato l'interessamento della trasmissione che quest'anno lo vedrà concorrente nell'edizione 2019. Tornando alla battagliera ex deputata di Benevento, stando sempre ai rumors in Rai, sarebbe stata individuata proprio per le brillanti performance della domenica sera nel programma di La7.

Ultimo aggiornamento: 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA