Ballando, lite in diretta. Costantino della Gherardesca a Carolyn Smith: «Ignorante». Lei va fuori di sé. Milly Carlucci costretta a intervenire

Ballando con le Stelle , lite in diretta. Costantino della Gherardesca a Carolyn Smith: «Ignorante». Lei va fuori di sé. Milly Carlucci costretta a intervenire. Pochi minuti fa, è scoppiata un'accesa discussione tra il conduttore di Pechino Express, la maestra Sara Di Vaira e la presidente di giuria.

APPROFONDIMENTI SU RAI1 Ballando, lite furiosa in diretta. Guillermo Mariotto chiama... INFORTUNATA Ballando, il gesto choc di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fa... BALLANDO CON LE STELLE La sfortuna si abbatte su Ballando con le stelle: Milly Carlucci non...

Leggi anche > Ballando, il gesto choc di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro fa infuriare la giuria: «Prendete una penalità -10»

La coppia della Gherardesca-Di Vaira avrebbe accusato Carolyn Smith di non essere equa. «Quando giudica gli altri - dice Costantino - ricorda che siamo in un programma di intrattenimento. Poi con noi, si comporta come fosse solo una gara di ballo». Lei replica piccata: «A me non è piaciuta la vostra battuta in cui dicevate che il nostro ballo è vecchio». Costantino risponde: «Era una battuta, chi non capisce l'ironia è ignorante».

Carolyn Smith va fuori di sé: «Ignorante sei tu». Poi inizia una discussione in inglese, interrotta dall'intervento di Milly Carlucci: «Stop, vi chiarirete dietro le quinte o sui social». La gara continua.

Ultimo aggiornamento: 1 Novembre, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA