Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo: «Matteo Salvini mi ha scritto un messaggio dopo lo show»

Nunzia De Girolamo non ha alcuna intenzione di lasciare la politica, nonostante si sia lanciata in un'avventura televisiva. L'ex berlusconiana è tra i concorrenti della quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle. A chi la critica per le sue scelte (compresa Selvaggia Lucarelli), spiega che nessuna delle sue esperienze esclude l'altra. E in politica potrebbe tornare come "salviniana". Proprio il ministro dell'Interno le ha scritto un sms incoraggiante.



«La vita è una sola. Divertiti», le ha scritto il leader della Lega. «L'ho ringraziato. Ho stima di lui», ha raccontato nell'intervista a "Il Messaggero" per poi aggiungere: «Qui sto soltanto facendo un'altra esperienza. Nell'ultimo anno ho scritto per due giornali, ho fatto l'opinionista con Massimo Giletti su La7e adesso ballo. Non ridevo così da dieci anni».



I giurati del programma l'hanno accusata di non essere femminile. E lei ha spiegato: «Per troppo tempo ho messo una maschera. Sensualità e femminilità, per esempio, le ho nascoste troppo a lungo, per fare politica mi ero un po' troppo virilizzata». Sul suo lavoro attuale non ha le idee chiare, quel che è certo è che vuole impegnarsi soprattutto per essere una madre e una moglie.

