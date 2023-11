Ballando con le stelle, lite tra Mammuccari e Lucarelli: «Vieni qui e dammi un abbraccio»

«Dopo 25 anni che non ci vedevamo, lei mi ha detto: "Preferivo non incontrarti prima del programma». Questo avrebbe affermato Selvaggia Lucarelli stando a quanto dichiarato da Teo Mammuccari stasera a Ballando con le stelle.

Dopo aver divertito i membri della giuria, Mammuccari, definito da Mariotto un “king kong fragile”, torna a sollecitare la Lucarelli, ironicamente da lui definita stasera come la sua “ex fidanzata”. E’ proprio il racconto del loro primo incontro prima dell’inizio di questa edizione, a suscitare polemiche. Come preannunciato nella clip, Teo si lamenta di essere stato ignorato da Selvaggia.

La replica della Lucarelli alle accuse: «Teo ma sei impazzito, mi stai preoccupando. Non è più simpatica questa cosa».

«Dimostriamo che è spettacolo, vieni qui e dammi un abbraccio - la risposta di Teo - Perché non vieni?»

Poi Milly: «Accetti l’abbraccio da Teo?»

«Dopo 25 anni stavi seduta e non ti sei neanche alzata a salutarmi». incalza Mammuccari. «Mi hai detto "preferivo vederti direttamente al programma" (ripete), questo non è bello da parte tua».

La replica, disorientata di Selvaggia: «Teo, ma sei serio? Sono confusa, stai facendo una brutta figura, non è andata così.

Perché stai facendo questo?» Tra un botta e risposta e l’altro prosegue: «Mi sembra una cosa talmente banale che mi sembra ridicolo parlarne. Ero al trucco, non ci eravamo ancora mai visti, lui è venuto mentre la ragazza mi stava truccando, mi ha salutato e io ho detto: “Non possiamo vederci, è conflitto d’interessi”».

«Sei tristissima, da oggi in poi dammi tutti zero ma non mi salutare perché ti stai comportando male».

L’intervento della conduttrice, Milly Carlucci, per dirimere la lite: «Ci lasciamo stasera con il proposito di procurare un abbraccio tra Teo e Selvaggia la prossima puntata».

Mentre la conduttrice riporta l’attenzione al televoto i due continuano a battibeccare, come si evolverà il loro rapporto nelle prossime puntate?