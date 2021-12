Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno e l'incidente hot: il corpetto dell'abito si sgancia in diretta

Parte con una sorpresa la finale di Ballando con le Stelle: un match di sfide. Le prime a scendere in capo sono le bellissime due vip: Sabrina Salerno e Bianca Gascoigne. Prima delle esibizioni il clima si scalda dell’atmosfera natalizia e i pensieri dei concorrenti rimasti in gara volano alle festività.

«Ssarà un Natale meraviglioso. Lo scorso anno ero all’ospedale con mio figlio con la mononucleosi ed eravamo in zona rossa. Questo anno sarà sicuramente più bello anche se sono certa che quando tornerò a casa nessuno avrà fatto l’albero per me». Questo il pensiero della sensuale Sabrina, che anche stasera lascia senza fiato tutti per il suo outfit. «Mi piace ospitare nei giorni di festa gli amici che non hanno una famiglia, ma d’altronde i miei amici sono la mia famiglia».

Poi si scende in pista e la performance è spettacolare come sempre e ci scappa anche l'incidente hot quello che tutti stavano aspettando. Dopo l'esibizione con Samuel Peron – sulle note di All i want for Christmas is you di Mariah Carey, Sabrina Salerno si aggancia al suo ballerino e chiede sostegno perché il corpetto si è sganciato, rischiando quindi di rimanere nuda in diretta. Repentino l'intervento di Milly Carlucci: «Reparto sartoriale, presto, abbiamo bisogno di voi». La coppia scappa via e poi ritorna, il tempo di aggiustare con un paio di punti il vestito..