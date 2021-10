Ballando con le stelle, Pippo Baudo guest star della prima puntata: la performance del conduttore sulle note di Donna Rosa

Domenica 17 Ottobre 2021, 13:20

È iniziato ieri sera Ballando con le stelle, il reality di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Tredici i big che si sfideranno a passi di danza per vincere il premio di ballerini dell'anno. L'ospite d'onore della prima puntata dello show è stato Pippo Baudo. Sulle note di Donna Rosa il conduttore siciliano è stato accolto da un'ovazione in studio. È stato un grande ritorno in Tv quello di Pippo Baudo che ieri sera è arrivato a Ballando con le stelle 2021. Il conduttore, che ha fatto la storia della televisione italiana, ha mostrato fiero alla padrona di casa la sua spilla consegnatagli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha raccontato aneddoti emozionanti e divertenti della sua carriera.

Fonte: www.raiplay.it