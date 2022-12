Ballando con le Stelle, stasera in tv la prima finale: coppie in gara e classifica. Francesca Chillemi super ospite: le anticipazioni

Stasera in tv, sabato 17 dicembre, torna nel suo appuntamento abituale Ballando con le Stelle su Rai 1 alle 21.20.

Dopo diversi stravolgimenti al palinsesto Rai imposti dai Mondiali in Qatar, lo show di Milly Carlucci torna oggi a intrattenere i suoi telespettatori del sabato sera. Nonostante la scorsa settimana il programma si sia fermato le prove per i partecipanti sono proseguite senza sosta. Sono già 6 coppie «in finale» e stasera scopriremo chi sarà la settima che sarà decretata dalla sfida tra i ripescati. Vediamo le anticipazioni.

Stasera in tv, Ballando con le Stelle: anticipazioni

Le coppie in gara, quelle che sono arrivate alla prima finale di Ballando con le Stelle, sono: Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor.

Periodo no per Gabriel Garko che dopo essersi infortunato il tendine della spalla ieri durante gli allenamenti si è rifatto male, ma stasera ci sarà parola di Milly: «Il suo stato d'animo è combattivo come sempre. Ci sarà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista»

Chi arriverà in finale

Stasera è la finale dei "ripescati": è il torneo che vede impegnate le coppie eliminate nelle scorse settimane in pista per cercare di aggiudicarsi un pass per la finale. Ovvero Marta Flavi con Simone Arena, Giampiero Mughini con Veera Kinnunen, Paola Barale con Roly Maden. E Dario Cassini con Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina. A loro si aggiungono Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che si erano "autosospesi" per permettere alla giornalista di recuperare un brutto infortunio alla caviglia. Chi vincerà questo torneo avrà così la possibilità di scendere in pista anche nella finale della prossima settimana. Dove, quindi, le coppie a giocarsi la coppa più grande, quella della finalissima, saranno sette.

Ballerino per una notte: anche stasera ne vedremo delle belle. Anche stasera Milly Carlucci raddoppia gli ospiti d'onore. A scendere in pista per aiutare i concorrenti a guadagnare il tesoretto assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra, saranno i protagonisti della fiction daily di Rai 1 Il Paradiso delle Signore: per loro è prevista una coreografia di gruppo. Ee poi anche Francesca Chillemi, ex Miss Italia e attrice. La Chillemi è reduce dall'impegno su Canale 5 che l'ha vista protagonista della serie Viola come il mare, accanto all'attore turco Can Yaman.

La finale di Ballando con le Stelle sarà trasmessa venerdì 23 dicembre.