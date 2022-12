Ballando con le stelle, la finale. Gabriel Garko infortunato si ritira: «Non riesco nemmeno a camminare» Come sta

Tutto come previsto. Alla finale di Ballando con le stelle Gabriel Garko non parteciperà. Si è ritirato. Dopo l’infortunio alla mano destra, ora la gamba. Un dolore troppo forte per riuscire a ballare. Garko ringrazia i medici, «ce l’abbiamo messa tutto per cercare di esserci ma quando è troppo è troppo». Lo dice con un sorriso amaro. Milly Carlucci gli chiede ufficialmente se vuole provare a fare un numero. La risposta è negativa:

«Nel rispetto che ho di questo programma e anche di tutti i miei colleghi questa sera mi ritiro. Mi dispiace tantissimo perché sono arrivato fin qui con grandissima fatica, tra tante difficoltà ma non posso davvero appoggiare la gamba destra…»

Milly è la prima a rimanerci male: «Gabriel il tuo è un percorso che non si cancellerà. Ho scoperto un uomo sensibile, generoso, un uomo di sentimenti profondi, che ha la riservatezza e la dignità di non aprirsi con tutti. Ma quando lo fa da tanto di se stesso. E tu ci hai donato tanto».

Dopo le parole, la musica. Perché Gabriel Garko si esibisce con una canzone mentre Giada Lini balla intorno a lui. Una canzone piena di emozioni che commuove la sua insegnante ma anche Mariotto: «Sono 17 anni che sono qui e tu balli da Dio. Per me sei stato il campione assoluto. Non c’è nessuno al tuo livello. Ci hai messo l’anima, grazie di quello che ci hai dato». Pensiero condiviso anche da Fabio Canino: «Non ci sono dubbi: se Gabriel fosse rimasto sarebbe stato il vincitore». Lo è per Carolyn Smith che gli ha consegnato il premio del presidente di Giuria. Lo è anche per gli autori che attraverso le mani della moglie di Paolo Rossi gli consegnano il premio dedicato al calciatore scomparso protagonista di Ballando.

«Tutti si aspettavano grandi cose da me. L’ho affrontato come se fossi a casa, non in televisione. Ed è uscito molto di me, di Gabriel. Con l’infortunio poi è uscito il mio vero carattere». Poi anche qualche risata: «Sono stato il primo a ballare in mutande a Ballando, il primo a ballare infortunato per così tanto tempo, il primo ad avere due infortuni nello stesso percorso. Fosse una sceneggiatura sarebbe stata davvero esagerata».

Infine Milly Carlucci lancia una proposta: «Se faremo una coppa dei campioni di Ballando tu sarai il primo a esserci…»