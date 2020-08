Positivo al covid al secondo tampone, dopo essere risultato negativo al tampone veloce, effettuato come tutti a inizio prove, il ballerino Samuel Peron è il primo concorrente di Ballando con le Stelle a mettere la produzione del programma di Milly Carlucci - in onda dal 12 settembre - di fronte all'emergenza coronavirus. Secondo quanto trapelato dall'entourage della conduttrice, una volta riscontrata la positività del concorrente, il protocollo Rai ha imposto l'immediato fermo, sospendendo le prove e obbligando tutti i 60 elementi della produzione a ripetere oggi il tampone. In giornata si saprà anche l'esito del tampone molecolare effettuato per la terza volta da Peron ieri mattina: il ballerino, che nel corso del mese aveva frequentato la Sardegna per lavoro, potrebbe essere costretto a rinunciare al programma.

Il tampone dà con certezza negativa la sua partner in scena, Rosalinda Celentano, che con Peron ha condiviso numerose prove e lezioni. Se la positività dovesse riguardare solo una persona, suggeriscono gli interni, il programma non dovrebbe subire slittamenti: se invece dovesse riguardare più di un gruppo di ballerini, potrebbe essere posticipato di un paio di settimane.



