Ballando con le Stelle, Lino Banfi e la figlia Rosanna ospiti d'eccezione: le anticipazioni

Torna Ballando con le Stelle. Dalle 20.35 lo studio di Rai 1 diventerà una vera e propria pista da ballo. Alla conduzione della "balera" c'è Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli con la sua Big Band. Opinionisti (Roberta Bruzzone, Alberto Matano e Alessandra Mussolini) e giudici (Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e la super esperta Carolyn Smith) valuteranno le esibizioni dei vip in gara. abato 27 novembre settima puntata di Ballando con le stelle. Come ogni sabato grande spazio sarà dato anche ai Ballerini per una Notte, e oggi toccherà a Lino Banfi e a sua figlia Rosanna lanciarsi in pista con una coreografia preparata in una manciata di ore accompagnati dai professionisti Maykel Fonts, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Angelo Madonia.

Ballando con le Stelle, le coppie in gara

Sono 8 le coppie rimaste in gara. Andrea Iannone - Lucrezia Lando, Arisa - Vito Coppola, Alvise Rigo - Tove Villfor, Federico Lauri - Anastasia Kuzmina, Memo Remigi - Maria Ermachkova, Morgan - Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno - Samuel Peron e Valeria Fabrizi - Giordano Filippo vanno avanti a sfidarsi a suon di passi di danza.

Nella puntata precedente, la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è stata eliminata dalla competizione, ma il ripescaggio è sempre possibile.