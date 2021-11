Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando: il feeling è sempre più evidente. «Se quegli sguardi parlassero...»

«Ballando non è l'esibizione del sabato sera, Ballando è un'emozione», parte così la clip che annuncia l'esibizione di Andrea Iannone alla sesta diretta di Ballando con le Stelle. «Grazie a questo programma ho scoperto i confini non li avrei mai saputi senza tutto ciò». Un'esperienza per il pilota partita con la prima, ma Andrea sembra aver ingranato la quarta. Merito forse anche della sua insegnante Lucrezia Lando e del feeling che tra due non si può più nascondere. I due, sempre più in sintonia, propongono un valzer eseguito molto bene in cui finalmente iannone si scioglie. Il pubblico li sostiene a fine prova manifestando il proprio apprezzamento. Ma la prima a manifestare il suo consenso è Carolyn Smith: «Io ho visto uno sguardo che se potesse parlare». Allude alla complicità tra i due il giudice e aggiunge: «Il valzer non era eseguito benissimo ma gli sguardi valevano più dei passi».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Scuse di Morgan a Selvaggia Lucarelli TELEVISIONE Milly: «Il faccia a faccia Morgan-Selvaggia» BALLANDO CON LE STELLE Ballando con le Stelle, Morgan contro Selvaggia SPETTACOLI Ballando con le stelle, Claudia Gerini ballerina per una notte BALLANDO CON LE STELLE Ballando con le Stelle, Morgan perde le staffe con la Lucarelli:... TELEVISIONE Ballando con le Stelle, Bianca Gascoigne: «Soffro di... BALLANDO CON LE STELLE Ballando con le Stelle, Federico: «Io gay? Ognuno...

Ballando con le Stelle, Andrea Iannone ha un malore e non si presenta sul palco: la regia interrompe le riprese

Ballando con le Stelle, Mariotto prende in giro la Lucarelli

A rompere il momento passionale ci ha pensato Guillermo Mariotto: «Tu sei l'uomo dei preliminari, sembra che vi piacciono solo quelli, quando vedremo di più?». Selvaggia Lucarelli è d'accordo con lui: «Ho paura che se tu non fai un salto in più sarai uno dei prossimi candidati a uscire». Il pubblico che appena parla la Lucarelli comincia a borbottare lo fa anche stasera ma Mariotto la prende in giro (scherzosamente) per il suo outfit: «Io non sono d’accordo con la Jennifer Lopez di Civitavecchia». Canino incoraggia la coppia. E Alessandra Mussolini urla: «Noi qui vogliamo più preliminari....» Ma ci sarà davvero del tenero tra loro?

Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e il dolce bacio a Lucrezia Lando: «Alla fine del programma il matrimonio»