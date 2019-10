Ballando, Veera Kinnunen e Stefano Oradei di nuovo insieme. Milly Carlucci: «Orgogliosa di loro»

Veera Kinnunen e Stefano Oradei di nuovo insieme. Non nella vita, ma tra i maestri dei concorrenti in gara a Ballando con le Stelle anche nella prossima stagione. I due ballerini, infatti, sono stati confermati sia per Ballando on the road, talent show in onda dal prossimo 2 novembre, sia per la prossima edizione del format classico, che tornerà su RaiUno a partire da marzo 2020.

I due ballerini, fidanzati per circa dieci anni, si erano lasciati nel corso dell'ultima edizione di Ballando: tutta colpa di Dani Osvaldo, concorrente in gara insieme a Veera Kinnunen. La gelosia di Stefano Oradei aveva portato alla fine della storia, anche se poi l'amore tra la ballerina e l'ex calciatore è durato giusto il tempo di un'estate.

Ora, Veera Kinnunen e Stefano Oradei sembrano disposti a mettere da parte il passato per tornare a onorare gli impegni professionali. Una scelta che ha soddisfatto anche Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando ha spiegato a DiPiù: «Sono molto felice. Per Veera e Stefano il rispetto reciproco e la civiltà dei rapporti hanno prevalso su tutto il resto. Sono due grandi professionisti e due persone serie: li stimo moltissimo».

