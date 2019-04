Vince 140 mila euro ad “Avanti un'altro!” e davanti a Bonolis chiede alla fidanzata: «Mi sposi?»

Vincita record ieri sera ad "Avanti un altro!", il quiz a premi in onda su Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Dopo aver conquistato il premio di 140 mila euro, Salvatore Grassini, appuntato scelto della Guardia di finanza in servizio alla Compagnia di Viterbo, nativo di Roma ma residente a Vignanello, in provincia di Viterbo, ha sorpreso tutti quando ha detto: «Voglio sposarmi» .

Bonolis ha preso la palla al balzo e ha chiamato sul palco la fidanzata Teresa, invitando Salvatore a fare, in ginocchio, la dichiarazione alla futura moglie. E così è stato, tra gli applausi del pubblico e la commozione della compagna che ha naturalmente detto "sì".

Salvatore Grassini, 46 anni, tifoso della Lazio ed appassionato di musica, accompagnato in trasmissione dalla fidanzata Teresa, è stato il primo concorrente della puntata di ieri; ha vinto 40 mila euro rispondendo alla domanda che gli era stata fatta e si è fermato aspettando la sorte degli altri concorrenti che però non c'è l'hanno fatta. È così arrivato in finale (che prevede l'aggiunta di 100 mila euro al premio di partenza) e ha fatto bottino pieno rispondendo nel tempo stabilito a tutte le domande.

Ultimo aggiornamento: 02:16

