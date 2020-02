Avanti un altro, la concorrente napoletana e la figuraccia su San Gennaro. Bonolis: «È una vergogna»

Clamorosa figuraccia di una concorrente napoletana al programma in onda su Canale 5, Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Durante la puntata di sabato a un certo punto al tavolo del folle game show si è presentata Marianna Iovine, giovane e carina cantante partenopea, sposata e mamma di un bimbo di quattro anni. Subito partono complimenti e battute sull’avvenenza della ragazza da parte dei conduttori, che le danno il consenso a offrire una dimostrazione delle sue doti canore. Così Marianna accenna a “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno e i due padroni di casa sembrano favorevolmente colpiti dalla sua voce.

Terminata la piccola esibizione, finalmente può partire il quiz e la Iovine scopre che è stata fortunata, parchè dovrà rispondere a domande riguardanti proprio la sua città. In più potrà essere affiancata dal valletto. Insomma, la concorrente sembra in una botte di ferro e si prevede che supererà in scioltezza la prima fase del gioco, rispondendo correttamente a tre domande su quattro, invece già alla prima si mostra gravemente impreparata. I due conduttori, interpretando scherzosamente due gagà, le chiedono: «Di cosa fu capitale Napoli: del Regno delle Due Sicilie o del Ducato di Savoia?». L’enigma sembra di facile risoluzione, ma la ragazza pare si prepari alla prima figuraccia: «I napoletani mi ammazzeranno», dice. Poi dà la risposta, enunciando l’opzione sbagliata: «Il Ducato di Savoia».

Risate in studio e sfottò dei due conduttori, poi si passa alla seconda domanda: «Quando si festeggia San Gennaro: il 19 settembre o il 29 settembre?». Anche stavolta la risposta sembra ovvia, soprattutto per una persona che vive a Napoli, invece Marianna sposta di dieci giorni la festa del patrono della sua città. E a questo punto parte la ramanzina di Paolo Bonolis: «Ma non è possibile! Lei non sa niente! E non sa dove si trova, non sa di cos’era capitale, non festeggia San Gennaro. È una vergogna!». «Sono una napoletana atipica», si giustifica Marianna. E lascia lo studio ridendo e in compagnia del bel valletto, nemmeno minimamente amareggiata per aver appena collezionato una clamorosa figuraccia su una tv nazionale.



