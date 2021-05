Avanti un altro, incidente in diretta: una valletta cade a terra e batte la testa. Bonolis reagisce così

Incidente per una valletta della trasmissione Avanti un altro pure di sera condotto da Paolo Bonolis. La valletta di turno, la signora Adriana, è caduta a terra mentre veniva trasportata di corsa da un concorrente. Perché è successo? Il signor Luigi, che faceva parte della categoria concorsi, ha spiegato il motivo della sua appartenenza a quella categoria: «Ho fatto delle gare, insieme a mia moglie, molto particolari. Si chiamano: "Il trasporto della moglie"». E Bonolis ha risposto: «Che è? Un cadavere?». Luigi poi ha spiegato che le gare consistevano nel trasportare la moglie aggrappata a sé e chi vinceva si portava a casa «l'equivalente del peso della moglie in birra». Così il conduttore ha deciso di replicare il tutto durante la puntata e ha fatto entrare la signora Adriana per una simulazione. Solo che, durante il trasporto, la signora Adriana è caduta a terra. Anche se era protetta da un casco.

APPROFONDIMENTI PERSONE Lettera di Bonolis a Burgnich: «Tarcisio, se vedi papà... TELEVISIONE Ciao Darwin, concorrente paralizzato: in 4 rischiano il processo per... TELEVISIONE Avanti un altro! Pure di sera, stasera in tv su Canale 5: Elena...

Le condizioni - Dopo la pubblicità, Paolo Bonolis ha rassicurato gli spettatori sulle condizioni di Adriana: «L'incidente non ha portato a niente. La signora Adriana è in perfette condizioni, ma soprattutto si è schiuso un nuovo orizzonte per il signor Luigi che non fa più la corsa, ma il lancio della moglie. Una nuova specialità, scaglia la signora. Più lontano uno lancia la moglie, più birra beve». La signora Adriana ha proseguito la puntata tranquillamente e quindi la caduta non ha creato conseguenze.

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA