Una contessa scalza, una principessa folle, un’oscura aristocratica, un incubo per l’America puritana e i magnati della Metro-Goldwyn-Mayer: Ava Gardner. La celebre stella di Hollywood è la protagonista del documentario Ava Gardner, il miglior film è quello della vita, in onda domani alle 20.30 su Rai5. Non smise mai di amare le persone che più furono presenti nella sua vita, come Sinatra. Oggetto del desiderio e icona di bellezza, fu desiderata da ogni uomo, invidiata da ogni donna. © RIPRODUZIONE RISERVATA