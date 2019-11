L'attore delle serie tv e la rivelazione che non ti aspetti: «Non ho mai posseduto una televisione»

Non ha la tv a casa perché è rimasto ossessionato da un classico della letteratura, 1984 di George Orwell, dove profetizza un mondo dove le televisioni diffondono propaganda h24. Eppure lui, Wallace Shawn, è uno degli attori americani che in tv è apparso diverse volte, in serie di successo che hanno fatto il giro del mondo. E’ stato il Grande Negus Zek di Star Trek, ha recitato per i Robinson e ora è nel prequel di Big Bang Theory “Young Sheldon”.

"Non ho mai posseduto una televisione", racconta al giornale online statunitense Vulture.com. “Una paura del lavaggio del cervello? Non lo so – prosegue – Io e la mia compagna siamo cresciuti in una certa generazione che era in qualche modo ribelle nei confronti della Tv. Allora non ci conoscevamo, ma quando avevamo 12 o 13 anni eravamo entrambi molto influenzati dal libro di George Orwell del 1984, che aveva una visione spaventosa e in qualche modo precisa dello schermo televisivo che aveva un'influenza schiacciante”.

