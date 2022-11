The Crown 5, un attore lascia la serie perché turbato dalle scene della morte di Diana

Ha lasciato la serie non prendendo parte agli ultimi episodi perché turbato da alcune scene. The Crown, la popolare serie Netflix, considerata da molti una delle migliori rappresentazioni storiche mai realizzate, è appena sbarcata sulla piattaforma con la quinta stagione.

Da quando il format streaming sulla storia della corona britannica ha cominciato a narrare i retroscena della love story tra Carlo e Camilla, quando Lady Diana Spencer era ancora in vita, la serie è stata più volte al centro di numerose polemiche. Un periodo che per Buckingham Palace rappresenterebbe ancora un nervo scoperto, secondo i meglio informati. Seguendo la narrazione cronologica degli eventi, inevitabilmente si è giunti a ripercorrere uno dei momenti più controversi nella storia della casa reale Windsor, nonché doloroso per il popolo britannico: la morte di Lady D.

Durante le riprese della morte della "principessa del popolo", un attore non avrebbe però retto all'emozione del momento e ha abbandonato il set. Si tratta di Senan West, 14 anni (figlio di Catherine FitzGerald e Dominic West). La produzione era alla ricerca di un attore che si calasse nei panni di William, così Dominic West (Carlo in The Crown 5), ha suggerito suo figlio. Soluzione che la produzione ha accolto con grande entusiamo, «facendo interagire in scena l’attore con il suo vero figlio, le loro interpretazioni sarebbero sembrate più credibili». Ma nessuno poteva immaginare i turbamenti che di li a poco avrebbero colpito il giovane Senan.

Dominic West nel corso di un’intervista rilasciata a RadioTimes ha raccontato: «è stato molto difficile girare con mio figlio i momenti più intensi. Per lui è stato molto doloroso recitare le sequenze che raccontavano la morte di Diana.Quando ha dovuto piangere, è stato orribile». Dal momento dunque che l'esperienza è stata un po' traumatica, la giovane stare ha deciso di non vestire più i panni del principe William in The Crown 5, negli ultimi episodi il principe William verrà portato in scena da un altro interprete.

