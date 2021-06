"L'atelier delle meraviglie", giovedì finale di stagione: nell'ultima puntata festa a sorpresa per Maria: dove guardarlo?

Finale di stagione per “L’atelier delle meraviglie” che andrà in onda in prima serata su Real Time giovedì 24 giugno con l'episodio “La festa a sorpresa”. Nell'ultima puntata del format sui matrimoni targato Pesci Combattenti vedremmo il centro in fermento, per i festeggiamenti dei 50 anni di carriera di Maria con due ospiti importanti: Stefano e Faouzia, amici di lunga data della famiglia Celli, desiderosi di festeggiare per la seconda volta il loro matrimonio dopo un cambiamento radicale della loro vita.

Cos'è "L'atelier delle meraviglie"?

Questo programma è ambientato nella splendida azienda della famiglia Celli, vicino Roma. Un luogo di lavoro in un mondo variopinto, divertente e ricco di creatività animato dalle dinamiche famigliari dei protagonisti: la carismatica Maria Celli insieme ai figli Giampaolo e Alessia e al nipote Simone, sempre pronti a raccogliere le richieste più stravaganti, delle coppie di futuri sposi, come una sfida. L'obiettivo di Maria è soddisfare al meglio tutte le necessità dei suoi clienti e rinnovare ogni volta l’emozione di un matrimonio perfetto dalla A alla Z. E' possibile guardare "L'atelier delle meraviglie" su Real Time, al canale 31, del digitale terrestre giovedì 24 giugno.