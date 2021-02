Ascolti, Mina Settembre chiude in bellezza: oltre 6 milioni di spettatori per la fiction di Rai 1

Chiude in bellezza la fiction di Rai1 “Mina Settembre”, che ha ottenuto nell'ultimo episodio trasmesso ieri 6.546.000 spettatori e il 26.4% di share, risultando di gran lunga il programma più visto della prima serata domenicale. In seconda posizione , su Canale 5, “Live - Non è la D'Urso” (in onda dalle 21.48 all'1.22) ha ottenuto una media di 2.038.000 spettatori e del 12% di share. Ottimo terzo piazzamento su Rai3 “Che Tempo che Fa” (durato molto meno) ha totalizzato 2.712.000 spettatori con il 10% di share, seguito da “Che Tempo che Fa - il Tavolo”, che è stato visto da 1.446.000 spettatori con il 7.8% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: “Justice League” su Italia 1 (1.576.000 spettatori, share 6.4%), “Non è l'Arena” su La7 (1.484.000 spettatori, share 5.6%, nella prima parte, e 990.000 spettatori, share 7.1%, nella seconda), “9-1-1” su Rai 2 (1.181.000 spettatori, share 4.3%, nel primo episodio, e 1.051.000 spettatori, share 3.9%, nel secondo), “Colette - Un'Amica più forte di tutto” su Rete4 (592.000 spettatori, share 2.6%), “Family Food Fight” su Tv8 (329.000 spettatori, share 1.3%), “Quasi quasi cambio i Miei” sul Nove (279.000 spettatori, share 1%).

In access prime time, “Soliti Ignoti” di Rai1 ha ottenuto 4.977.000 spettatori e il 18% di share, battendo su Canale 5 “Paperissima Sprint”, che ha registrato 3.490.000 spettatori e il 12.6% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con “L'Eredità” che ha totalizzato 4.811.000 spettatori e il 20.5% di share, mentre su Canale 5 “RiCaduta Libera” ha ottenuto 3.565.000 spettatori e il 15.5% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.

