Ascolti tv, trionfa Max Giusti con "Boss in incognito 6"

Il programma più visto della prima serata di ieri, è stata la prima puntata di Boss in Incognito 6 con Max Giusti, trasmessa da Rai2, che ha interessato 2.188.000 spettatori pari al 10.63% di share. La replica della puntata della fiction «Enrico Piaggio - Un Sogno Italiano», trasmessa da Rai1, ha conquistato 2.163.000 spettatori pari al 10.82% di share. Su Canale 5 in prima visione Windstorm 4: il vento sta cambiando ha segnato 1.881.000 spettatori pari al 9.92% di share. Su Italia 1 l'incontro di Nations League Francia-Croazia ha intrattenuto 1.293.000 spettatori con il 5.83% di share.

Su La7 il debutto stagionale di DiMartedì ha registrato 1.062.000 spettatori con uno share del 5.54%. A seguire Di Martedì Più - dalle 0.01 alle 0.50 - ha registrato 397.000 spettatori e il 4.86%. Su Rete4 l'esordio di Fuori dal Coro ha ottenuto 890.000 spettatori con il 5.82% di share. Nell' access prime time su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 3.592.000 spettatori con il 15.85%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha intrattenuto 3.075.000 spettatori con uno share del 13.56%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.564.000 spettatori (6.94%). Su Rai3 Blob a Venezia ha avuto il 4,6% 902mila spettatori, Qui Venezia Cinema, il 5% e 1.046.000, Un posto al sole, 7,2% e 1.620.000 spettatori.

Nei complessivi le reti Rai dominano la prima serata con 7.639.000 spettatori e il 34.5% di share (per Mediaset, 6.980.000 spettatori e il 31.49% di share ); l' intera giornata con 3.025.000 spettatori e il 32,9% di share (per Mediaset 2.923.000 spettatori e 31.75% di share). Mediaset vince la seconda serata con 3.193.000 spettatori e il 30.47% di share (per la Rai 2.954.000 spettatori e il 28.8%). La7 ha avuto il 5.81% di share. Per l'informazione i Tg delle ore 20 hanno avuto i seguenti ascolti: per il Tg1, 4.624.000 (24.13%); per il Tg5 3.653.000 (18.7%); per il TgLa7, 1.000.000 (5.12%). In seconda serata, su Rai1, la nuova edizione di Porta a porta, ospite di Bruno Vespa il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, ha avuto 695mila spettatori e l'8.1% di share. Su Rai2 Una pezza di Lundini è stato visto da 502mila spettatori con il 3,6% di share

