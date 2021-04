Ascolti Tv, Chi l'ha Visto boom con Denise Pipitone. Bene il Maurizio Costanzo Show in seconda serata

È la partita Lituania-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2022, su Rai1 ad aggiudicarsi la prima serata di ieri con 5 milioni 972mila spettatori e il 21.72% di share. Boom su Rai3 per Chi l'ha Visto che, riaprendo il caso di Denise Pipitone, ha interessato 3 milioni 520mila spettatori con il 15.16% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli ha avuto invece 3 milioni 586mila spettatori con il 14.74% di share.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Chi l'ha visto, il tweet di Ricky Tognazzi "punge"... RUSSIA Denise Pipitone, Chi l'ha visto: alla ragazza russa prelevato il... IL CASO Denise Pipitone ritrovata? Nuova segnalazione dalla Russia. Federica...

Seconda serata, vince Maurizio Costanzo Show

In seconda serata il Maurizio Costanzo Show ha raccolto su Canale 5 una media di 1 milione 333 mila spettatori pari al 14.39% di share. Su Rai1 l'Anteprima di Porta a Porta ha raccolto il 7.9% con 1 milione 365 mila, a seguire Porta a porta il 9.9% con 817 mila.

Ascolti tv, i numeri di ieri 31 marzo

Nell'access prime time, mentre su Rai1 iniziava la partita su Rai1, Striscia La Notizia su Canale 5 ha registrato 4 milioni 261mila spettatori con il 15.38% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1 milione 736mila spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 di Stefano Bollani ha fatto registrare 1 milione 550mila spettatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da 1 milione 412mila spettatori con il 5.41% nella prima parte e da 1 milione 128mila spettatori con il 4.01% di share nella seconda, mentre Tg2 Post su Rai2 ha avuto 1 milione 199mila spettatori con il 4.28% di share. A livello generale, la Rai è avanti in prima serata con 11 milioni 769mila spettatori e il 42.96%, contro gli 8 milioni 662mila spettatori e il 31.62% di share di Mediaset, e nelle 24 ore con 3 milioni 864mila spettatori e il 37.36% di share, a fronte dei 3 milioni 418mila spettatori con il 33.06% di share dell'azienda di Cologno Monzese che però è avanti in seconda serata con 4 milioni 456mila spettatori e il 35.9% (4 milioni 158mila spettatori con il 33.5% di share per Viale Mazzini).

Sul fronte dell'informazione il Tg1 delle 20 ha ottenuto 5 milioni 855mila spettatori (25.1%); il Tg5 ha avuto 4 milioni 641mila spettatori e il 19.4%; il TgLa7 è stato scelto da 1 milione 316mila spettatori con il 5.5%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Jack Reacher - Punto di non ritorno che ha intrattenuto 2 milioni 40mila spettatori con l'8.14% di share. Su Rai2 il debutto di Game of Games con Simona Ventura ha registrato 1 milione 267mila spettatori pari al 5.05% di share, mentre su La7 lo speciale Atlantide dedicato al Mostro di Firenze ha avuto 610mila spettatori con uno share del 3%. Stasera Italia Speciale, su Rete4, è stato invece scelto da 599mila spettatori con il 2.54% di share.

Ultimo aggiornamento: 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA