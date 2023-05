Arisa, il messaggio alla comunità Lgbtq+ a Domenica In: «Meloni mi piace? Io libera di dire le mie idee. Ma sono a favore dei diritti di tutti»

Arisa a Domenica In per presentare il suo nuovo singolo "Non vado via". La canzone è bellissima, come sottolinea Mara Venier che terminata l'esibizione le chiede come stesse. Una domanda che l'artista probabilmente non vedeva l'ora di sentire. «È un momento del ca...» Arisa è un fiume in piena e torna a parlare di quanto detto pochi giorni fa sulla premier Giorgia Meloni.

Arisa: «Giorgia Meloni mi piace, ha cazzimma e ci può portare in alto. Sui diritti Lgbt ha paura, serve più dialogo»

Arisa, il messaggio alla comunità Lgbtq+

«C'è stato un misunderstanding per un'intervista, rilasciata a Peter Gomez, non mi aspettavano certe domande». È infatti esplosa la bufera su Arisa in Rete dopo le dichiarazioni rilasciate dalla cantante durante la trasmissione "La confessione". «Giorgia Meloni mi piace perché ha molta cazzimma - ha detto la cantante -. Sui diritti LGBTQ+ le sue non sono posizioni aperte ma secondo me si comporta da mamma severa e spaventata. Ci vuole tempo e da parte nostra un cambio di atteggiamento, non sempre in lotta ma in dialogo". Parole che hanno scatenato dure reazioni tanto più che Arisa è stata madrina del Pride 2022. E a scagliarsi contro di lei è stata anche Luxuria: «Cara Arisa una mamma può essere dolce o severa ma deve esserlo con tutti i figli, non fare figli e figliastri lasciando indietro uno dei suoi figli solo perché diverso dagli altri e trattarlo come un brutto anatroccolo: quella non è severa, è una mamma ingiusta». Arisa è in difficoltà e continua a spiegare, dispiaciuta a Domenica in il suo punto di vista.

Cosa ha detto

«Io sono dalla parte di tutti i diritti e posso essere anche contenta se una donna come me sale al governo, ma questo non ha nulla a che vedere con quello che io penso del suo lavoro politico.

Io ho parlato bene della Meloni, ho detto che mi piace, poi che ci siano dei problemi verso la comunità Lgbtq+ è innegabile, ma voglio essere una persona che esprime la sua idea e non sono una volta bandiera ma sono a favore dei diritti di tutti. Anzi mando un appello alla Meloni proprio per la comunità Lgbt»