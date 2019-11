© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tv celebrerà Antonello Falqui, e lo farà in grande stile non solo nelle reti generaliste ma anche in quelle tematiche., su Rai1, ritornerà anche domani, il 17 novembre, a raccontare uno dei pilastri della televisione italiana. E dopo il ricordo odierno in, stasera, dall’Auditorium di Napoli, Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero ricorderanno Falqui in. Domani, Gigi Marzullo, a notte inoltrata, riproporrà una intervista di archivio mentre sarà Mara Venier, nella suaa ritornare sul tema, cosa che faranno anche (il 18 novembre)Rai1 proporrà al pubblico, nella serata del 17 novembre, uno. Sarà Fabio Fazio, nella prima serata di domani firmata da Rai2, all’interno dia ricordare la figura di Antonello Falqui mentre, su Rai3, questa sera, Massimo Gramellini gli dedicherà un segmento de. Anche Rai Premium ha modificato in corsa il suo palinsesto. In prima serata, oggi, trasmetterà la fiction C’era una volta Studio Uno.