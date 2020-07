Antonella Elia lascia Pietro Delle Piane a Temptation Island: «Mi fai schifo, non ti voglio più»

E' finita tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. L'ultima puntata di Temptation Island 2020 si è conclusa nel peggiore dei modi per la coppia che aveva partecipato al programma di Canale 5 proprio per mettere alla prova il loro amore. Prova evidentemente non superata. Lui l'avrebbe tradita con la single Beatrice baciandola di nascosto dalle telecamere. E quando lui prova a giustificarsi «potrebbe essere mia nipote», lei gli risponde con uno schiaffo e urla: «Non mi toccare schifoso».

«Brutto porco che non sei altro», continua a ripetere la Elia. «Non ti avvicinare». Mentre lui cerca di difendersi: «Ma quale bacio, era una cosa innocente!». «Mi hai fatto sentire vecchia e brutta, non voglio più te e nessun uomo. Starò da sola perchè sto bene da sola. Mi dovevi tutelare», ribadisce la Elia. «Ti ho detto quelle cose perchè mi hai fatto perdere il controllo», risponde lui. «Quando imparerai ad avere il controllo richiamami. Io sono una donna e non posso essere trattata così». Alla domanda: «Esci da sola o con Pietro?», Antonella è convinta: «Non lo amo più. Mi fa schifo». Lui è in ginocchio: «Ti prego usciamo insieme». Niente da fare. Ma c'è chi giura che sia tutta finzione e presto torneranno insieme.