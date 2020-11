Antonella Elia, Pietro Delle Piane euforico (su Instagram) dopo la rottura

Antonella Elia ha rotto (di nuovo) con Pietro Delle Piane e lo ha annunciato in diretta al Grande Fratello Vip dicendo di avere il «cuore spezzato». Ma sembra che Pietro l’abbia presa in maniera più leggera, almeno a giudicare dalle sue stories su Instagram.

Mentre infatti Antonella Elia era impegnata in studio come opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, l’ormai ex fidanzato su Instagram postava, dalle stories, un suo scatto che lo vede fra le foglie secche, molto divertito e in abbigliamento invernale, con la scritta in sovraimpressione: “Autunno in Roma”.

Una condivisone particolare e leggera proprio nel giorno dell’annuncio a tutti gli spettatori del reality dell’addio, ormai sembra definitivo, con la sua ex fidanzata. Antonella e Pietro hanno partecipato insieme alla scorsa edizione di Temptation Island con diverse discussioni e iniziando un tira e molla su cui, stando alle parole della Elia, dovrebbe essere calato il sipario.

