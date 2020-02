Antonella Clerici, nuovo programma su Rai1: in autunno il suo show

Antonella Clerici, per lei un nuovo show su Rai1. Sarà un nuovo format a riportare sulla prima rete Rai Antonella Clerici, un format al quale la stessa conduttrice sta lavorando d'intesa con la direzione di rete. Ad annunciare la fine dell«esilio» per il volto storico dell'ammiraglia è stato lo stesso direttore, Stefano Coletta, qualche giorno fa a Sanremo. «Trovo che sia una bestemmia che Antonella non sia presente su Rai1 da un pò di tempo: sarà un asset della rete», ha sottolineato Coletta. Parole che hanno commosso la conduttrice, anche lei a Sanremo, scoppiata in un pianto liberatorio.

Antonella Clerici, le lacrime in conferenza stampa: «È stato un anno complicato»

Antonella Clerici, gaffe con Amadeus che bacia i genitori: «Goditeli, finché ci sono»

Da 34 anni in Rai, un contratto in scadenza a fine giugno, alle spalle il malumore per essere rimasta fuori dai palinsesti autunnali dopo il doloroso addio alla Prova del cuoco (una scelta maturata anche per dedicarsi alla vita privata), lo stop a Sanremo Young e il risultato poco brillante di Portobello, Antonella Clerici aveva detto no alla conduzione di Miss Italia, ma era riapparsa su Rai1 per lo Zecchino d'Oro e per Telethon e poi nella giuria di Sanremo Giovani. In autunno la rivedremo alla guida di uno show nuovo di zecca.



Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA