Antonella Clerici "cancellata" dai palinsesti Rai? Lei risponde alle voci su Instagram

Estate amara per Antonella Clerici: e il rientro rischia di esserlo ancora di più. Secondo quanto riporta il sito Tv Blog, Sanremo young, il talent condotto dalla Clerici, sarebbe stato cancellato dai palinsesti Rai del prossimo anno. E la ex conduttrice de La Prova del Cuoco non sarebbe alla guida di nessun altro programma: di fatto, malgrado il contratto di esclusiva con la Rai fino ad agosto 2020.

Secondo le voci di questi giorni, potremmo quindi non vedere più l'Antonella nazionale in tv almeno per il prossimo anno. E lei cosa ne pensa? La conduttrice, in vacanza a Portofino insieme alla figlia Maelle, ha risposto ai rumor con una foto e poco altro: «Un sorriso senza parole, niente da aggiungere». Per tutto il resto, se ne riparlerà a ottobre.



