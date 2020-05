Anna Valle da Caterina Balivo si commuove ricordando Fabrizio Frizzi: «Manca tanto a tutti»

Anna Valle, ospite di Caterina Balivo, quasi si commuove ricordando Fabrizio Frizzi. L'attice a “Vieni da me”, ripercorrendo la sua carriera, è tornata all'edizione di Miss Italia dell'anno 1995 che lei vinse. Rivedendo le immagini della premiazione, Anna Valle riesce a stento a trattenere la commozione: «C’era Fabrizio Frizzi che aveva la capacità di metterti a tuo agio, come se lo conoscessi da sempre. Manca tanto a tutti».

Vieni da me, tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo è gelo: Caterina Balivo reagisce così



Iniziamo questa puntata con la cassettiera di una delle Miss più amate dagli italiani: #AnnaValle ❤️🌹#VieniDaMe @caterinabalivo pic.twitter.com/d015t7wLWv — Vieni da me (@vienidameRai) May 14, 2020

L'ex Miss Italia, in collegamento dalla sua casa di Vicenza, parla anche della sua prima esperienza importante sul set, cita la fiction Commesse e ricorda commossa il regista Giorgio Capitani, scomparso nel 2017 all'età di 90 anni. «Giorgio non c'è più e vorrei ricordarlo. Devo a lui e a Edwige Fenech (produttrice della serie, ndr) il fatto di essere diventata un'attrice. In quei sei mesi di lavorazione, Giorgio mi ha insegnato tanto e mi ha dato tanta fiducia. Io avevo solo 22 anni e da lì è partito tutto». Poi Anna Valle parla anche della didattica digitale ai tempi del covid e del programma di Save The Children a tutela dei bimbi meno fortunati: «Non sappiamo quanto durerà ancora la didattica a distanza. Tutti i bambini devono avere la stessa possibilità di continuare a studiare».

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA