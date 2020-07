Temptation Island, Anna e Andrea escono insieme. E' bufera sui social: «Fate intervenire il padre». Risultato scontato, Andrea è troppo innamorato per chiudere la sua storia d'amore, Anna invece ne esce vittoriosa sulla coppia, ma facendo una pessima figura.

Arrivista, manipolatrice e arrogante. Sono solo alcuni degli aggettivi che il pubblico ha affibbiato ad Anna a causa del suo percorso all'interno di Temptation Island. La donna, sposata con figli, ha deciso scientemente di far soffrire Andrea per "costringerlo" a fare un figlio insieme. «Non fai abbastanza l'uomo», le rinfaccia, Andrea memore dei consigli del suo amico Lorenzo per un po' tiene botta: «Mi hai fatto passare come un ragazzino, come uno che stava a casa tua a scrocco. L'ho fatto ma poi ho cominciato a pagare? Gennaio e febbraio hai lavorato? Chi ti dava i soldi a fine mese? Quindi che dici? Mi hai fatto passare per quello che non sono. Mi sono preso un pacchetto grande ma l'ho fatto col cuore perché sono innamorato». Questa ammissione fa sorridere Anna, che sa di averlo in pugno. «Anna tu parli di casa e di cose materiali, non d'amore. Dovresti stare con me sia se ho 1000 euro sia se ne ho 5 euro perché io ti amo. Devi rispettare i miei tempi» . Anna vorrebbe un impegno più concreto, vedendo che non lo ottiene dice a Filippo di voler uscire da sola. «Sai perché fai così? Perché vuoi stare sopra tutti. Non ti ho mai fatto mancare niente, perchè fai così». Incredibile ma vero è Andrea che cerca di convincere Anna a restare «Dovrei uscire da qui da solo dopo quello che ho visto ma sai che ti amo, anche se hai goduto che io stessi male». A questo punto Filippo chiede nuovamente ad Anna cosa decide di fare: «Mi devo prendere la responsabilità come sempre. Esco da qui con lui». Parole che scatenano una bufera social, e su twitter urlano a gran voce l'intervento del papà di Andrea.

Padre di Andrea c’è un unico modo per liberarsi di questa parassita: levi i soldi a suo figlio. Lei usa la strategia? Lo faccia anche lei #temptationisland — Roberta (@robertatalia_) July 30, 2020

DEVE INTERVENIRE IL PADRE DI ANDREA E DEVE INTERVENIRE CON GLI AVVOCATI #TemptationIsland — Eli (@eliscrivecose) July 30, 2020

Il padre di Andrea che aspetta il loro ritorno #TemptationIsland pic.twitter.com/09EU28CKVl — Dedda (@Deddinx) July 30, 2020

Fossi nel padre di Andrea questa Anna la butto proprio fuori di casa io! #TemptationIsland pic.twitter.com/OP0x3q0Pip — ☞ essebai 🌻 (@silbai64) July 30, 2020

