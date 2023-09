Al Grande Fratello c'è la storia, Alfonso Signorini "trova" Giuseppe Garibaldi (bidello) e Anita (Olivieri)

Spazio anche alla Storia. La Storia d'Italia. Un po' per gioco, un po' per sfida ma dentro la Casa del Grande Fratello Alfonso Signorini chiama un giovane calabrese, omonimo dell'Eroe dei due mondi, ovvero Giuseppe Garibaldi: «Qualcuno dice siamo parenti, altri dicono che c'è stato un errore all'anagrafe. Secondo me siamo due gocce d’acqua». Giuseppe è seduto in studio, in mezzo al pubblico. Ed è la sorpresa del conduttore...

Chi è Giuseppe Garibaldi

Ma cosa fa nella vita Giuseppe Garibaldi? «Vengo da Santa Cristina d'Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Faccio il collaboratore scolastico, o come si diceva una volta, il bidello", dice presentandosi. Il suo sogno? È quello di sua madre: «Avere un posto fisso».

La sua famiglia la descrive come semplice: «C'è mio padre, c'è mia madre e quattro fratelli maschi. Ma l’uomo in casa è sempre stata mia madre. Una donna molto forte». Prima di lasciare lo studio manda un ultimo messaggio alle donne della Casa: «Ho una grande passione per le donne».

Chi è Anita Olivieri

Ad attenderlo fuori dalla Casa di Cinecittà c'è la sua Anita. «Mia madre era innamorata di Garibaldi».

Lui non ci crede, lei nemmeno. Ridono, scherzano. Lo fa anche Alfonso Signorini.

Anita Olivieri ha 26 ann e prima di entrare dentro la Casa lavorava nel marketing in una grande azienda: «Nella vita mi sono fatto il mazzo: a 25 anni ho già due lauree e un master. Arrivata all’apice del mio momento lavorativo ho capito però di non essere felice. È il motivo perché sono qui. Io guardo quella porta rossa e mi sento libera. Ho voglia di esprimermi cosa che fuori non riesco».

Odia sentirsi dire è bella, preferisce simpatica. È single «ma vivo con un gatto che basta e avanza».

Poi ancora: «Sono cresciuta tra mia madre e mia nonna. Due modelli opposti. Mia madre mi ha trasmesso la parte rigida di vivere alcune cose della vita: per grandi risultati, grandi sacrifici. La più pazza di tutte è invece mia nonna: un’anima libera. La invidio molto per questo…».

Alla fine Anita ha deciso di partecipare al GF per sfatare il mito della bella oca bionda. «È tutta la vita che lotto con la mia faccia». Giuseppe la guarda e commenta: «Con lei mi toccherà cavalcare e tanto per conquistarla».