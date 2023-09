Anita contro Heidi: la "battuta" al GF scatena le polemiche. Verranno presi provvedimenti?

Giovedì 28 Settembre 2023, 17:34

Nella casa del GF non è passata inosservata una conversazione tra un gruppo di inquilini che si sono messi a commentare il comportamento di Heidi Baci, tra bisbigli e battutine. In particolare, Anita Olivieri ha insinuato che la ragazza potrebbe potenzialmente iniziare una relazione con qualsiasi uomo all'interno della casa. "Anita ci insegna la solidarietà femminile esclamando che Heidi si farebbe tutti gli uomini della casa" ha commentato in modo esplicito un utente sui social. "Per chi dice che stava scherzando, non so voi ma lo scherzo si fa con la persona in questione davanti, voglio vedere se direbbe la stessa battuta con Heidi presente" ha commentato un altro utente. "Scherzo o meno è sempre una battuta di cattivo gusto, lo vedo poco quest'anno, ma ho notato che Heidi da due di picche in giro e che questa Anita è una iena vera, si sente già arrivata" ha scritto un altro spettatore. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: Korben

