Angelina Mango: «Non avevo mai cantato nulla di mio padre. Sanremo il momento giusto per farlo»

«Oggi ho capito che era tutto vero. Ho controllato Twitter per vedere se fosse un sogno o meno. Sono felice e orgogliosa, non me lo aspettavo davvero». Esordisce così Angelina Mango, ospite di Mara Venier a Domenica In. Prima donna a vincere il Festival dopo dieci anni, la 22enne lucana ha raccontato la sua esperienza a Sanremo, ricordando anche il padre scomparso nel 2014 e la decisione di cantare un suo brano nella serata delle cover.

Angelina Mango vince Sanremo 2024: «Grazie, siete matti». Geolier secondo e Annalisa terza: il racconto della serata finale

L'intervista e il ricordo del padre

Dalla prima chiamata fatta dopo il trionfo a Sanremo al racconto della sua settimana, Angelina Mango si è raccontata in una lunga intervista a Domenica In: «La prima chiamata che ho fatto è stata a mia mamma. È stata una telefonata silenziosa, piena di sguardi.

Non avevamo parole, eravamo emozionatissime. È stata una settimana meravigliosa, mi è dispiaciuto che sia finita».

Spazio poi al racconto della serata cover, in cui Angelina si è classificata seconda con la canzone "La rondine", scritta e interpretata dal padre: «Non avevo mai cantato nulla di suo per scelta. Ho sempre voluto tenere la vita sentimentale e lavorativa separate. Però questa volta ho avuto la sensazione di dover fare questa scelta. Credo sia stato giusto. Non me lo sarei mai perdonato sennò. La mia famiglia è molto orgogliosa di me, e io sono felice di questo». Sulla sua esperienza al Festival, la 22enne lucana ha poi aggiunto: «Neanche ci credevo al fatto di essere stata accolta al Festival di Sanremo. La vedevo come una cosa lontanissima e irraggiungibile per me. Invece ce l'ho fatta e non voglio dimenticare nulla di questa settimana bellissima».