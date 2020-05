Amici Speciali: Alessio Gaudino batte Stash e Michele Bravi. Random rivelazione della puntata

Amici Speciali: Alessio Gaudino batte a sorpresa Stash e Michele Bravi. Random rivelazione della puntata. Più che una gara è una grande festa con un nobile scopo: raccogliere fondi per la protezione civile per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Nella prima puntata andata in onda venerdì 15 maggio a trionfare è la solidarietà.

Amici Speciali, da Dennis Fantina a Giulia Ottonello, ecco che fine hanno fatto gli ex vincitori

Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia è lo spin off di Amici, il talent show di Maria De Filippi che torna per quattro puntate ogni venerdì su canale 5. Il vincitore della prima puntata è a sorpresa il ballerino Alessio Gaudino, che ha partecipato ad Amici 15 e successivamente è entrato nella scuola come ballerino professionista, è il vincitore della prima puntata. Gaudino ha battuto nell'ultima sfida il super favorito Michele Bravi, tornato a cantare in televisione dopo l'incidente in cui rimase uccisa una donna, e Stash dei The Kolors. Ma la vera sorpresa di questa prima puntata è il giovanissimo Random, il rapper del tormentone "Chiasso", certificato disco di platino, che ha fatto divertire tutti riscuotendo un grande successo sui social . Sembra ancora un artista "non inquinato" dalla televisione e dallo shobiz e il suo appello: «Votateci perché siamo sotto, questo è il mio appello» , oppure «Votate per la squadra che preferite, magari per la mia ma mi dispiace che perdano loro», ha intenerito anche Maria De Filippi che gli ha concesso generosamente tanto spazio.

Nel corso della puntata sono stati raccolti grazie al televoto oltre a 100mila euro da destinare all'emergenza sanitaria,i fondi per il rimborso di dieci operatori socio sanitari per 30 giorni e 30mila tamponi da donare alla Protezione Civile.

Ultimo aggiornamento: 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA