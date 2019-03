Amici il serale, domani la prima puntata: ospiti Laura Pausini e Biagio Antonacci

Amici con Maria De Filippi da domani sera torna con la prima puntata in diretta dal teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma. Due direttori artistici nella 18esima edizione: Ricky Martin e Vittorio Grigolo. Dodici ragazzi in gara per la vittoria. Ospiti della prima puntata Laura Pausini e Biagio Antonacci. Il talento è un elemento unico, raro ed eccezionale da scovare tra milioni e da coltivare giorno per giorno.

Si sono aggiudicati un posto nella fase più importante del programma, il Serale i 12 talenti più meritevoli. Studio, impegno, perseveranza e sacrificio sono le parole chiave che hanno permesso ai giovani artisti di affrontare questi lunghi mesi (5 mesi) di lezioni e verifiche e arrivare fino a qui. Gli allievi della scuola che si sfidano per la vittoria sono I Bianchi Alvis, Giordana, Ludovica e Mameli (cantanti) e Rafael e Umberto (ballerini) contrapposti ai Blu Alberto, Jefeo e Tish (cantanti) e Valentina e Vincenzo (ballerini).

Solo uno di loro riuscirà ad assicurarsi la vittoria della 18esima edizione del talent show. A dirigere le squadre due grandi artisti di fama internazionale noti al mondo per il loro grande talento e per la loro competenza ed esperienza artistica: Ricky Martin, re del pop latino con oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo; a fare da contraltare Vittorio Grigolo, re della lirica, straordinario tenore diretto dai più importanti maestri dell’Opera. A rendere lo spettacolo unico e all’altezza di uno show di livello internazionale torna ad Amici il grande coreografo che ha diretto i più prestigiosi spettacoli nel mondo Giuliano Peparini. A sua disposizione per creare quadri di grandissimo spessore artistico ed emotivo un corpo di ballo formato da 31 ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo.

Giuliano Peparini con i suoi quadri coreografici - “tableaux” pensati come tele in cui vengono raffigurati balli, grafiche, scenografie ed effetti speciali – ha la straordinaria abilità di fondere il racconto alle immagini e alla musica affrontando sempre importanti tematiche sociali. “Amici” scommette sempre sul talento e proprio per questo motivo quest’anno per la prima volta un’orchestra di 30 giovanissimi musicisti diretti da Marco Vito (28 anni) accompagna i ragazzi durante le loro performance. Questo progetto nasce ed è coordinato artisticamente dal Maestro Celso Valli, grande compositore, arrangiatore e produttore discografico.

Un giudice speciale valuta le esibizioni di cantanti e ballerini delle due Squadre: la regina del rock italiano Loredana Bertè, che con la sua energia vocale e interpretativa e il suo spirito libero e ribelle è protagonista del panorama musicale del nostro Paese dal 1974. Il suo giudizio insieme a quello di altri contribuisce di puntata in puntata a determinare il vincitore di “Amici”.

In studio i sei Professori che hanno guidato e supportato quotidianamente nella scuola i 12 talenti in gara curando la loro preparazione artistica. Per il canto: Rudy Zerbi, Alex Britti e il frontman della band The Kolors Stash e per il balllo: Alessandra Celentano Veronica Peparini e Timor Steffens.

Alla prima puntata del Serale partecipano - al servizio dei ragazzi contribuendo con la loro grande professionalità al loro successo nelle performance di gara - Laura Pausini, voce italiana famosa nel mondo e Biagio Antonacci, amatissimo cantautore e musicista che con la musica non solo hanno trovato il successo ma, anche un’amicizia che dura da 25 anni. La prima collaborazione tra le due star risale al 2000, quando Biagio scrive il primo brano – di una lunga serie - per Laura fino coronare il loro sodalizio artistico con un imminente Tour tutto italiano. In studio anche una delle massime esponenti della lirica mondiale: la soprano sudcoreana Sumy Jo.

A rappresentare ad Amici l’arte comica, Pio e Amedeo, la coppia più irriverente e dissacrante della Tv. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi e scritto con Mauro Monaco, Luca Zanforlin, Fabio Pastrello ed Emanuela Sempio. Produttore esecutivo Fascino Pg.t. Claudia Ciaramella, Produttore esecutivo Mediaset Paolo Galanti, Direttore della fotografia Massimo Manzato. Costumi Anahi Ricca. Firma la regia Andrea Vicario. Amici è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset.

