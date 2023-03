Amici il Serale, domani al via la sfida: concorrenti, squadre, giudici, favoriti e ospiti. Le anticipazioni

Tutto pronto per il Serale di Amici. L'obiettivo, anche per la 22/a edizione, resta lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Il 18 marzo in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi inaugura la fase serale di Amici, il talent show più longevo della tv italiana. E il programma sfida Il Cantante mascherato di Milly Carlucci. Quindici concorrenti, sei professori e tre giudici. Durante ogni puntata di Amici Serale almeno una eliminazione. Nella prima, però, saranno due. E già si parte ad alta tensione. C'è già il primo guanto di sfida, attribuito da Rudy Zerbi: sfida fra Aaron e Wax in un medley di ritornelli molto classici e da cantare.

Amici Serale, da domani parte lo show: le squadre

Sono 15 i giovani in gara per la vittoria: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax (cantanti); Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan Ria, Ramon, Samu (ballerini).

Gli allievi della scuola al Serale sono divisi in tre squadre, capeggiate da un professore di danza e uno di canto: Rudy Zerbi-Alessandra Celentano: Piccolo G, Aaaron, Ramon, Gianmarco e Isobel

Lorella Cuccarini-Emanuel Lo: Angelina, Cricca, Ndg, Samu, Maddalena e Megan

Arisa-Raimondo Todaro: Wax, Federica, Mattia e Alessio.

La giuria

A giudicare le loro esibizioni, una giuria composta da: Cristiano Malgioglio paroliere e cantante che da oltre 50 anni arricchisce con il suo estro la scena musicale e televisiva italiana; Giuseppe Giofrè ballerino di fama mondiale che ha calcato i più importanti palchi insieme a star internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande e Camilla Cabello; Michele Bravi cantautore e attore che vanta numerose certificazioni platino e oro e due partecipazioni al Festival di Sanremo. Superospiti della prima puntata i comici Pio e Amedeo.

Come funzionano le sfide

La formula del Serale di Amici è la solita: due squadre che si affrontano nella prima partita e poi la terza squadra che entra in gara. La novità principale riguarda il guanto di sfida: un professore può decidere di lanciarlo, ma nel caso in cui il professore rivale decida di rifiutarlo si può far pronunciare in merito la giuria. Che, se lo ritiene invece equo, regala il punto a chi lo ha proposto.

I favoriti

E come ogni anno è già parito il toto nome del vincitore. Quest'anno è quello di Angelina Mango, figlia dei cantanti Pino Mango e Laura Valente. Una storia già scritta la sua con le note musicali nel dna. L'unico a insidiarla potrebbe essere Aaron, ma anche Wax che è idolo del televoto potrebbe diventare pericoloso per Angelina. Fra i ballerini, Ramon e Alessio hanno dimostrato di essere un gradino sopra tutti.