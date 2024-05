Sarah Toscano vince Amici 23: È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia»

La vincitrice di Amici 23 è Sarah Toscano che si aggiudica un montepremi da 150.000 mila euro. Classe '96 la ragazza di Vigevano (Pavia) presentata da Maria De Filippi come una ragazza «testarda, disordinata, indipendente e competitiva», canta da quando è piccola perché per lei cantare è una liberazione. «Sto ancora realizzando cosa sia successo: essere entrata qua senza saper niente e adesso sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta». Sono queste le prime parole della cantante Sarah che a caldo ha commentato la vittoria al talent ‘Amici’.

Nella finalissima ha battuto la ballerina Marisol, che porta a casa il premio di categoria del valore di 50mila euro in gettoni d'oro e il Premio della Critica di 50mila euro, assegnato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane, agenzie di stampa e web.

«Cosa penso di me che ho conquistato la finale? È un po’ come se il pubblico da casa si fosse un po’ messo nei miei panni.

Sarah, classe 2006, originaria di Vigevano, in provincia di Pavia, a settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici. Durante il programma pubblica alcuni brani inediti: Touché, cui seguono Viole e violini, Mappamondo e Sexy Magica. Il 17 maggio è uscito il suo Ep che porta il suo nome (Warner Music Italy). Nella serata finale erano arrivati anche il cantante Mida, il ballerino Dustin, al quale è stato assegnato il Premio Speciale Spirito Libero offerto da Oreo del valore di 30mila euro, il cantante Petit che ha conquistato il Premio speciale per la comunicazione offerto da Tim del valore di 40mila euro, il cantante Holden al quale è andato il premio delle radio, assegnato da otto network radiofonici (Radio Italia, Rds, Rtl 102.5 e Radio Zeta, Radio 105, R101, Radio Norba e Radio Kiss Kiss). Infine a ciascun finalista va il Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro in gettoni d'oro.

I complimenti di Lorella Cuccarini

Il suo percorso nella scuola è stato quello che ogni insegnante spera per la propria allieva. «Era una scommessa - racconta la sua docente Lorella Cuccarini - è l'emblema del programma, lei non aveva mai fatto una lezione di canto ha fatto un percorso in crescita poi è scattato qualcosa nel serale ed è diventata così».