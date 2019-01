Amici da Record: in 3 milioni davanti alla tv per il talent show di Maria De Filippi

Volaancora negli ascolti la trasmissione di Maria De Filippi. Nel day-time di sabato 26 gennaio “Amici di Maria De Filippi” ha ottenuto ascolti tv da record stagionale: 3 milioni 318 mila telespettatori pari ad una share del 20.86% di share.

Maria De Filippi vince anche in prima serata. Con “C'è posta per te” straccia Amadeus .Niente da fare infatti per “Ora o mai più“, il programma scritto da Carlo Conti e condotto da Amadeus, con cui la Rai sperava di poter dare del filo da torcere a Maria De Filippi e al suo imbattibile “C’è posta per te”. Dopo l’incoraggiante 18% della puntata dell’esordio, il talent-show musicale di Amadeus è calato al 15.8, permettendo alla concorrenza di salire fino al 28.6 nel duello degli ascolti tv per quanto riguarda lo share.



© RIPRODUZIONE RISERVATA