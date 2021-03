Amici di Maria De Filippi record, 6 milioni in tv: dal coprifuoco ai rivali (nessuno) le ragioni di un successo

“Amici” ha segnato di nuovo ascolti da record, con “Il Serale” che ha raccolto davanti al video 5.990.000 spettatori pari al 28.3% di share, e la versione “Buonanotte” con numeri paragonabili, 2.932.000 persone incollate davanti alla tv, pari al 33.1% del totale. Merito, come sempre, della regina della tv Maria De Filippi, che da ‘92 ha creato un pubblico affezionato per il suo talent show che mostra gli adolescenti per come sono veramente, e che rapisce, spesso, anche i genitori davanti allo schermo. Ascolti stellari, dunque, con un picco di sette milioni di spettatori. E colpisce il seguito nella fascia di pubblico tra i 15 e i 24 anni: non è vero che i più giovani preferiscono lo streaming.

I meriti di Maria De Filippi

Merito innanzitutto di un format ideato da De Filippi, che ha ideato il programma con Alberto Silvestri, e che ha cominciato a condurlo nel ‘93. La ventesima edizione ha molte frecce nel suo arco, ma il suo successo nel sabato italiano è dovuto anche a condizioni favorevoli concomitanti, come il coprifuoco e la mancanza di un rivale degno di questo nome (alla stessa ora sui canali terrestri c’erano gli Europei under 21 e “Città segrete” con Corrado Augias.

Leonardo Lamacchia (squadra Zerbi-Celentano), andato al confronto con Aka7even, è stato eliminato. Eliminata anche Ibla, al termine dello scontro con Martina Maliddi. Anche il debutto del serale, la scorsa settimana, era stato da record: 6.016.000 spettatori pari al 28,73% di share.

Le ragioni di questo successo? Va segnalato come non siano più le star a fare la differenza, come ai tempi di Ricky Martin, Miguel Bosé e Francesco Totti. Oggi vanno molto anche le star low cost, e quindi Alessandra Celentano, Arisa, Lorella Cuccarini, più vicine al pubblico di casa, più raggiungibili. L’anno scorso, per fare un paragone, la seconda puntata di “Amici” era stata vista da 3.677.000 spettatori, con il 19,9% di share.

Quest’anno non ci sono i direttori artistici e le squadre in gara sono tre, ognuna composta dua due professori, uno di canto e uno di ballo. Al termine della seconda serata le squadre sono così composte:

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guidano un gruppo con Sangiovanni (al secolo Giovanni Damian, nato nel 2003 a Vicenza, cantautore; Deddy (vero nome Dennis), anche lui cantautore, torinese nato 21 anni fa; un’altra cantante, Enula, 24 anni, di Magenta; Tommaso, nato nel 2001 a Sant’Agata Bolognese; Serena, 22 anni, di Siracusa.

Un cantante e due ballerini nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even, 22 anni, di Vico Equense; la ventenne romana Giulia; Samuele, di Este, classe 1997.

Con Arisa e Lorella Cuccarini ci sono: il cantautore Raffaele, 22 anni, di Lamezia Terme (un Sanremo Young alle spalle); Gaia, di Mondragone, 21 anni; Tancredi, nato nel 2001 a Milano; la ventiduenne napoletana Rosa; la cagliaritana del 2000 Martina; il brindisino Alessandro, del 2000.

