Amici, ira Loredana Bertè sui professori: «‪Hanno protetto Jefeo mandando al macero il talento»

Ludovica Canigli è la seconda eliminata del serale di Amici18. Un addio che non è andato giù a Loredana Bertè che si è scagliata contro il professori :«‪I professori hanno protetto Jefeo mandando al macero il talento e io non ci sto». La cantante non si è limitata a questo ma ha proposto, tramite i canali social della scuola di Maria De Filippi di cambiare il regolamento in vista della terza puntata. «Stiamo per affrontare la terza puntata - scrive Loredana Bertè - ed è chiaro che durante la seconda puntata i professori hanno messo in pratica un sistema che è contro la qualità del canto.‬‬ ‪Se il metro di giudizio fosse stato la qualità artistica del canto i professori avrebbero dovuto far uscire, ben prima di Ludovica, uno come Jefeo.‬‬‬

‪Ludovica è intonata, quando canta esprime emozioni. Sa cantare! I professori invece premiano Jefeo per ben due volte dandogli un punto e poi non mandandolo a rischio eliminazione».‬‬‬

A rischiare l’eliminazione, sabato prossimo,secondo i bookmaker potrebbero essere due ballerini: Rafael Castro e Valentina Vernia sono ultimi a 25,00 sulla lavagna del vincente di Stanleybet.it. Il tenore Alberto Urso si conferma favorito a 1,65, seguito dalle cantanti Giordana Angi a 3,50 e Tish a 5,50. Si sale a 8,00 per il successo di Mameli, doppia cifra per i ballerini Vincenzo Di Primo e Umberto Gaudino, a 13,00. Stessa quota anche per il cantante Jefeo, con Alvis a 20 volte la posta.

Per la Bertè l'eliminazione di Ludovica Canigli grida vendetta, per questo motivo si scaglia contro i prof e chiede una modifica al regolamento in vista della terza puntata di Amici 18: «‪Forse credono di accontentare i giovani, ma non capiscono niente perché nella Trap c’è la qualità e Jefeo non porta qualità.‬‬‬ ‪Non basta essere moderni e cantare con i sistemi attuali che ti consentono anche di essere stonato, perché invece per essere di qualità devi emozionare, devi raccontare, devi far venire la pelle d’oca.‬‬‬ Lo si può fare anche con il genere Trap, purché sia fatto bene. Non basta mettere una base, dire le parole a filastrocca e mettere effetti audio sulla voce.‬‬ ‪Il pubblico non è scemo, sa riconoscere l’artista di qualità da quello che la qualità non ce l’ha. Jefeo la qualità non ce l’ha e i professori lo proteggono solo perché credono o sperano di accattivarsi il pubblico giovane. Così facendo non tutelano il talento, ma tutelano loro stessi. Infatti, anche Vessicchio ha cercato di farli riflettere, pregandoli di ripensare al voto a favore di Jefeo, ma loro niente… hanno fatto vincere il talento di uno che canta come la voce del navigatore e affossano il talento vero.‬‬‬ ‪Io sì ho mandato in sfida finale Ludovica, ma l’ho fatto serena perché, a rigor di logica, avrebbe dovuto sfidarsi o con Alvis o con Jefeo e quindi per me Ludovica avrebbe dovuto essere facilmente ancora qui.‬‬‬ ‪I professori hanno protetto Jefeo mandando al macero il talento e io non ci sto!‬‬‬ ‪Propongo una rivoluzione: credo talmente tanto in quello che sto dicendo che chiedo alla produzione di lasciarmi scommettere con il pubblico a casa.‬‬‬ ‪Chiedo ufficialmente alla produzione che la prima manche della prossima puntata sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, terza prova inclusa.‬‬‬ ‪Ma Jefeo non deve esibirsi affatto, così dimostrerò che lui non porta proprio niente alla sua squadra, anzi è una zavorra.‬‬‬ ‪Quindi, se vinceranno i Blu, vorrà dire che avevo ragione io e chiederò che nella manche successiva i professori non possano votare più.‬‬‬ ‪Se invece vinceranno i Bianchi vorrà dire che io ho torto e quindi rivedrò le mie posizioni su Jefeo e, in accordo con il desiderio del pubblico, non lo metterò a rischio eliminazione. Va da sé che obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico, mi troverò costretta a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenza, cosa che non avrei nessuna intenzione di fare».‬‬‬



