Amici, Fiorello stuzzica Raimondo Todaro sulla nuova stagione: ci sarà? Cosa svela l'insegnante

Martedì 30 Maggio 2023, 13:06

Amici si è concluso da pochi giorni ma la curiosità dei fan è già proiettata sulla prossima stagione. A tenere banco, in particolare, è un quesito che al momento non ha ancora una risposta certa. Stiamo parlando della riconferma, o meno, di Raimondo Todaro come professore di ballo. Anche Fiorello, che lo ha ospitato a Viva Rai 2! nella puntata in onda il 29 maggio, non ha perso l’occasione per stuzzicarlo su questo punto. Todaro insieme al corpo di ballo ha reso omaggio a Tina Turner scomparsa di recente danzando sulle note dei successi più noti dell’artista. Ma nel corso dell’ospitata del ballerino a Viva Rai 2! c’è stato modo anche di indagare sulla sua presenza nella prossima edizione di Amici. “E chi lo sa” ha replicato il diretto interessato. Nessuna certezza, dunque. Foto: Kikapress/Ufficio stampa Red Communications Music: Korben

LEGGI ANCHE:– Ve la ricordate la prima vincitrice di Amici? Ecco cosa fa oggi per vivere Giulia Ottonello dopo 19 anni dalla vittoria di Amici