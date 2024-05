Amici 23 la Finale, i messaggio di Mattia Zenzola (ex vincitore) per i finalisti: «Rimanete autentici. Ora spaccate tutto, io tifo per voi»

Amici 23 la Finale, si parte. Maria De Filippi entra in studio (con un tubino con una fantasia di ciliege e un decoltè rosso) e lancia le performance dei giudici. Si Inizia con un'esibizione di Michele Bravi a seguire Giuseppe Giofrà e infine Cristiano Malgioglio. Poi si apre il sipario e arrivano i sei finalisti: Marisol e Dustin (i ballerini) e Petit, Mida, Holden e Sarah (i cantanti).

I sei finalisti sono emozionatissimi e Mazzia Zenzola (ex vincitore della scorsa edizione del talent) mostra loro la coppa.

Sarà solo uno a poterla alzare. «Tutto troppo bello, assurdo, quello che voglio dirvi è che questo ha rappresentato uno dei momenti più belli della mia vita. - Mattia parla agli ellievi - Tutto quello che ho imparato qua dentro mi ha permesso di fare cose pazzesche e mi sento un ragazzo tanto fortunato perché ho l'opportunità di svegliarmi al mattino e fare quello che mi piace, è questo il vero successo non vincere la coppa. Vi consiglio: non cambiate mai e non fatevi mai cambiare da nessuno prendete la vostra autentiticità e portatela fuori da qua. Spaccate tutto, io tifo per voi»