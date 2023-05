Amici 22, stasera la finale: chi sono i favoriti? Angelina Mango in testa. Ecco chi può vincere

Angelina Mango, Wax, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear: tra loro si nasconde il vincitore della ventiduesima edizione di Amici. Agli studi Elios di via Tiburtina a Roma è tutto pronto per la finalissima del talent show condotto da Maria De Filippi, in diretta questa sera dalle 21.20 su Canale 5. In palio c’è un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro (a consegnare il trofeo, al termine della lunga maratona, sarà il vincitore dello scorso anno Luigi Strangis), oltre all’iscrizione dell’albo d’oro del talent più longevo della tv italiana, di cui fanno parte i nomi di - tra gli altri Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, The Kolors, Andreas Müller, Irama, Gaia e Giulia Stabile, passati per la scuola di via Tiburtina prima di diventare protagonisti della musica e dello spettacolo italiano e no.

Angelina Mango, la lettera della mamma: «Ti chiedo scusa, quando papà se n’è andato non ti ho protetta»

I favoriti

La testa dei cantanti Angelina Mango e Wax e dei ballerini Isobel Kinnear e Mattia Zenzola, arrivati in finale dopo aver superato le varie sfide del pomeridiano e quelle del serale (media del 27,25% pari a 4,033 milioni di spettatori per le puntate del sabato sera), è già a domani, quando dovranno svuotare i rispettivi armadietti della scuola più popolare d’Italia.

In tasca hanno già contratti discografici e ingaggi e qualcuno pure qualche esperienza importante. A conferma del fatto che ormai, più che una scuola, il talent di Canale 5 è una sorta di ufficio di collocamento, dove chi arriva ha già alle sue spalle un percorso e cerca solo una vetrina.

Angelina Mango chi è

Angelina Mango è la favoritissima alla vittoria: per gli scommettitori la 22enne cantautrice lucana figlia d’arte - suo papà era il grande Mango, scomparso nel 2014, sua mamma l’ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente - ha già la vittoria in tasca. Ancor prima di entrare ad Amici aveva pubblicato nel 2020 l’album “Monolocale” ed era stata presa sotto la sua ala protettiva da Tiziano Ferro. Le cose non devono essere andate bene, considerando che Ferro non risulta più coinvolto in alcun modo nel progetto: ora è entrata a far parte del roster de LaTarma, l’agenzia di Marta Donà, che negli ultimi dieci anni ha vinto da manager tre Festival di Sanremo (nel 2013 e nel 2023 con Marco Mengoni, nel 2021 con i Maneskin, prima della separazione): il 19 maggio uscirà l’album “Voglia di vivere”, anticipato dall’omonima canzone che su Spotify conta 4,5 milioni di stream (l’ha prodotta Michelangelo, mente delle hit di Blanco), già primo nella classifica dei preordini su Amazon.

I dischi

Il suo disco, così come quello di Wax, usciranno per la 21co, l’etichetta fondata lo scorso anno da personalità legate al programma come l’autrice Emanuela Sempio e Gabriele Costanzo (figlio di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo). Quello di Wax, vero nome Matteo Lucido, milanese classe 2003, uscirà il 26 maggio: si intitola semplicemente Wax e dentro c’è “Turista per sempre”, 4 milioni di ascolti su Spotify. Il ballerino Mattia Zenzola, barese, 19 anni, a luglio parteciperà al gran galà della danza Carla Fracci Mon Amur. La collega Isobel, 19 anni, australiana, ha ottenuto un’offerta di ingaggio per lo spettacolo di Daniel Ezralow “Open”.

Chi deciderà il vincitore

A proclamare il vincitore sarà il pubblico da casa tramite il televoto. In studio i giudici di questa edizione del talent, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, si limiteranno ad assistere alle esibizioni dei finalisti, così come i professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, Arisa e Emanuel Lo.